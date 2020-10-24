Алексей Навальный поднялся на четвертую строчку рейтинга людей, которые пользуются наибольшим доверием у россиян

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Первые три места в рейтинге занимают президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вслед за ними в списке публичных персон, которым доверяют россияне расположился оппозиционер Алексей Навальный. Политик, который проходит в Германии реабилитацию после отравления, поднялся на пять позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга трехмесячной давности. За Навальным идут министр обороны Сергей Шойгу и премьер Михаил Мишустин.

В десятку попали не только политики. Места с седьмого по десятое заняли Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин расположился на 23-й строчке (вслед за Ольгой Бузовой), лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-й – отмечает РБК.

Впервые в рейтинг доверия попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который занял 29-ю позицию. Это произошло после того, как политик был задержан, а в регионе начались массовые акции протеста в его поддержку.