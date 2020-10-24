Издание «Кавказ-реалии» сообщает, что ученикам лицея во Владикавказе стало плохо на конкурсе исполнения гимнов

Руководство школы проводило его несмотря на эпидемиологическую обстановку в регионе.

Во время прослушивания гимнов один из учеников 6 класса потерял сознание. Это произошло в актовом зале республиканского физико-математического лицея №2. Ребенок выбил зубы, у него пошла кровь и начались судороги. Другие дети испугались, самочувствие ухудшилось у девяти шестиклассников, нескольких школьников увезли в больницу. Пострадавшему мальчику оказали первую помощь. Родители учеников сообщили о случившемся в прокуратуру, министерство образования и журналистам. Обращения были анонимными из-за опасения, что жалобы могут отразиться на детях. Как отметила временно исполняющий обязанности директора лицея Нелли Маргиева, конкурс организовали с соблюдением всех санитарных мер и правил.

Однако большинство родителей придерживаются иного мнения. В интервью интернет-изданию «Кавказ-реалии» они рассказали, что конкурс на лучшее исполнение гимна был продолжен, несмотря на то, что школьники плохо себя чувствовали и испугались. Мамы и папы отмечают, что на прослушивание дети должны были голодными оставаться после уроков.

В начале октября похожий случай произошел в городе Великие Луки Псковской области. Там после торжественной школьной линейки дети почувствовали себя плохо, несколько учеников госпитализировали.