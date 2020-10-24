В субботу в Абу-Даби на турнире UFC 254 в главном бою года сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи

В субботу в Абу-Даби на турнире UFC 254 в главном бою года сойдутся обладатель чемпионского пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи. Свой последний бой Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, а Гэтжи — в мае нынешнего. Гонорары спортсменов за предстоящий поединок не раскрываются. Как сообщил ТАСС вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский, бой Нурмагомедова с Гэтжи покажут в кинотеатрах 32 российских городов и на 54 больших экранах.