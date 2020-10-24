Военнослужащие Азербайджана заподозрены в совершении военного преступления в Гадруте в зоне карабахского конфликта

В соцсетях распространилось видео убийства двух армян людьми, предположительно связанными с азербайджанской армией. Би-би-си и британской расследовательской группе Bellingcat независимо друг от друга удалось, как они утверждают, подтвердить подлинность видео, который азербайджанские власти назвали фейком. По международным нормам, внесудебная расправа с пленными считается военным преступлением.