Минобороны НКР сообщает еще о 36 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне конфликта

Минобороны НКР сообщает еще о 36 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта. Всего, по данным военного ведомства самопровозглашенной республики, с начала боевых действий 27 сентября погибли 963 военнослужащих армии обороны Карабаха.