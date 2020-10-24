Тверской суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Егорьевска по вопросам ЖКХ Сергея Крюкова

Он признал вину в мошенничестве при ликвидации несанкционированных свалок в Подмосковье. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, ущерб бюджету Московской области составил более 8 млн рублей. Аналогичная мера пресечения избрана для главы «Первой областной энергетической компании» Александра Барбашина. По словам источника, Тверской суд также отправил в СИЗО еще двух фигурантов дела.