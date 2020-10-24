Суд в Благовещенске арестовал директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова

Как сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник, Бобков проходит по делу о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу. Речь идет о махинациях со сдачей в эксплуатацию трёх водозаборных сооружений на космодроме Восточный.