Футбольный клуб ЦСКА по просьбе РПЛ сократил билетную программу на два ближайших матча, в том числе на игру Лиги Европы с загребским «Динамо». Как сообщает пресс-служба армейцев, ЦСКА в понедельник сыграет в рамках 12 тура РПЛ с «Арсеналом», а встреча в рамках группового раунда Лиги Европы с динамовцами из Загреба состоится 29 октября.