Роспотребнадзор разрешил допустить зрителей на матч между московским «Спартаком» и «Ростовом», говорится на сайте ведомства. При этом количество болельщиков заметно сократится.

На последнем домашнем матче «Спартака» с «Зенитом» были зафиксированы многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В связи с чем в РПЛ сообщили, что, согласно предписанию Роспотребнадзора, матчи на стадионе «Спартака» будут проводиться без зрителей до особого распоряжения.

В руководстве столичного клуба данное решение назвали дискриминацией. И обратились в Роспортебнадзор с просьбой провести матч с ограниченным количеством зрителей. Заверив, что сотрудники «Открытия Арены» будут отслеживать соблюдение социального дистанцирования на трибунах. А во всех общественных зонах стадиона установят санитайзеры и дозаторы для обеззараживания рук. В итоге было принято решение, что матч «Спартака» против «Ростова» смогут посетить 2730 человек. Что составляет всего 6 % от вместимости стадиона. Ранее трибуны, с учетом коронавирусных ограничений, могли принять до 15,5 тыс. болельщиков. Встреча «Спартака» и «Ростова» пройдет на «Открытие Арене» 31 октября.