Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова закрыла свою последнюю компанию в Великобритании

Предприниматель Елена Лужкова ликвидирует юридическое лицо Yeda Limited, под которым существовало её кафе в центре Лондона. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ Медиа» со ссылкой на реестр британских компаний. Организация дочери бывшего мэра Москвы работала с 2018 года. На текущий момент у неё есть обязательства перед кредиторами на сумму более 620 тысячи фунтов. Издание отмечает, что большая часть из них — это директорский заём Елены Лужковой.

Сама она эту информацию еще не комментировала. В «Инстаграмме» этого кафе последняя запись датируется 20 марта. Там сказано, что администрация вынуждена временно закрыть Yeda.Cafe из-за пандемии коронавируса. В сообщении также отмечается, что заведение откроется снова, когда появится такая возможность.

Ранее в российском отделении «Трансперенси Интернешнл» утверждали, что Елена Лужкова живёт в Лондоне как минимум с 2014 года. По данным организации, её особняк стоил почти 26 миллионов фунтов, а зарегистрирован он на некую гибралтарскую компанию.