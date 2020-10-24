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16:40, 24 октября 2020

У президента Польши Анджея Дуды подтвердили коронавирусную инфекцию

Как рассказал в Твиттере пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский, Дуда чувствует себя хорошо и находится в постоянном контакте с медицинскими службами. В последние недели в Польше наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.



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