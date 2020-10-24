Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов переходит на дистанционную работу

Как передает РБК, он, возможно, контактировал с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Как сообщает пресс-служба губернатора, рабочие совещания Беглов будет проводить по видеосвязи. Сдавал ли сам Беглов тест на коронавирус не уточняется.