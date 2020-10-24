На МГТУ имени Баумана составлены административные протоколы за нарушение ограничений по коронавирусу

Как сообщает столичное управление Роспотребнадзора, должностным лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей, а вузу — приостановление работы. Административные материалы направлены в суд. В настоящий момент в МГТУ из-за несоблюдения эпидемиологических требований закрыты четыре корпуса. Учебному заведению выдано предписание о продлении дистанционного обучения.