Суд в Москве арестовал замначальника Московской таможни Сергея Цуканова

Как передает «Интерфакс», ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Накануне информированный источник агентства сообщил, что подчинённые Цуканова изъяли несколько шуб у одной из коммерческих структур при проведении таможенной проверки. При этом Цуканов и его сотрудники планировали получить взятку за допуск к изъятым товарам.