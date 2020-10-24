Ни у одной из гипотез причин массовой гибели морских животных у берегов Камчатки пока нет подтверждения – Гринпис

Ни у одной из гипотез причин массовой гибели морских животных у берегов Камчатки пока нет подтверждения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор программ российского отделения Гринпис Иван Блоков.

«Сейчас преждевременно говорить о том, что вызвало причины такой катастрофы. До сих пор ученые высказывают разные точки зрения. Сегодня утром по сообщению СМИ была обнародована информация о нахождении в одной из 20 проб в лаборатории МГУ следов распада гептила. В любом случае, даже если гипотеза с водорослями подтвердится, пока у нас нет информации о том, что вызвало такое цветение водоросли. Было ли это загрязнение, была ли это температурная аномалия, оставляет большие вопросы, ряд ученых еще не сняли гипотезу о вулканической деятельности. Пока у нас полной информации нет», – сказал он.

Эколог добавил, что для того, чтобы сделать окончательные выводы о причинах катастрофы, необходимо тщательное исследование погибших морских организмов.

Группа исследователей обнаружила в пробах воды от побережья Камчатки следы ракетного топлива. О результатах экспертизы в интервью youtube-каналу «Редакция» рассказал геолог и экоактивист Георгий Каваносян.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов говорил, что в пробах воды нет гептила, а глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, что причиной гибели животных на Камчатке стал природный фактор, техногенная версия исключена. С такими выводами ранее согласился вице-президент РАН Андрей Адрианов. А.Адрианов добавил, что в результате обследования погибших животных были обнаружены только беспозвоночные обитатели дна.