В Петербурге возникла нехватка рабочей силы. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Город тратит ресурсы на переподготовку кадров, отметил Чернейко.