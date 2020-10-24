Менеджер российского борца Хабиба Нурмагомедова заразился коронавирусом

Как написал Али Абдель-Азиз в Инстаграме, сейчас он находится в больнице. Нурмагомедов планирует провести сегодня чемпионский бой против американца Джастина Гэтжи. Поединок запланирован в Абу-Даби. Как обращает внимание газета РБК, во время подготовки Нурмагомедова к поединку Абдель-Азиз находился в тренировочном лагере и контактировал со спортсменом. О результатах тестов российского бойца и других клиентов менеджера не сообщается.