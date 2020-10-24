Министр спорта назвал безобразием избиение арбитра в матче молодежного чемпионата России по футболу в Грозном

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал безобразием инцидент с избиением арбитра в матче молодежного чемпионата России по футболу в Грозном. При этом личность нападавшего до сих пор не установлена. Футбольный арбитр Богдан Головко был избит прямо на поле по завершении матча между молодежными командами грозненского «Ахматом» и московского «Спартака». В протоколе матча отмечено, что посторонние лица нанесли судье удар в область паха и били его сзади по ногам. В телетрансляцию эпизод не попал, но на последних ее кадрах видно, как один из членов тренерского штаба «Ахмата» направляется к главному арбитру.

По версии грозненского клуба, «физическое воздействие на судью попытался оказать» не их сотрудник, а один из болельщиков. Это подтвердил и сам пострадавший – как сказал Головко агентству Грозный-информ, «у нападавшего не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба».

В тоже время, в РПЛ заявили, что судью избивал сотрудник Ахмата, а Телеграм-канал «Baza», ссылаясь на слова очевидцев, уточнил, что это был сотрудник службы безопасности клуба — Сайд-Хусейн Алханов, сын одного из советников главы региона Рамзана Кадырова. Российская премьер-лига совместно с Российским футбольным союзом начала расследование инцидента на матче в Грозном.