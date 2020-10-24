Международный олимпийский комитет намерен изучить, как Белоруссии соблюдает Олимпийскую хартию

Такое решение приняли после того, как получили отчет о положении спортсменов республике, пишет немецкий сайт DW. Минск уверяет, что целиком соблюдает хартию. Накануне в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК, прошла акция протеста. Демонстранты передали представителям комитета письмо с призывом расследовать факты дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов, которые не согласны с политикой властей. Составители документа привели в пример преследование 22 белорусских атлетов, а также арест знаменитой баскетболистки Елены Левченко.