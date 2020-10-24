В Минске проходит женский марш

В нем участвуют 200 человек, уже есть задержанные. Акция получила название «Гордый женский марш профессий», ее участницы проследовали от сквера Симона Боливара по проспекту Независимости в центре Минска. В руках они держат плакаты, флаги и красно-белые зонтики. На транспарантах указаны профессии участниц марша, например «фармацевт», «певица», а также лозунги «Отстоим нашу независимость», «Построим белорусский мир», передает агентство ТАСС. Машины приветствуют собравшихся гудками. Слышны скандирования и аплодисменты.

Следом за колонной едут автобусы с силовиками. В Минске сегодня была замечена специальная техника, по улицам ехали автозаки, пишет белорусский сайт Tut.by. По его данным, возле площади Победы задержали одну девушку с красно-белым зонтиком. Она шла не в колонне, а отдельно. Участницы женского марша уже проследовали вдоль здания Академии наук.

Акции протеста начались в Белоруссии сразу после президентских выборов и не прекращаются до сих пор.