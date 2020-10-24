Санитарные власти закрывают концертный зал «Известия Hall» в центре Москвы

Причиной стали нарушения мер профилактики коронавируса. В столичном управлении Роспотребнадзора сказали, что посетители клуба не соблюдали социальную дистанцию, нарушался перчаточно-масочный режим. Кроме того, в полном объеме не применяются средства по обеззараживанию воздуха, также были претензии к тому, как проводится дезинфекция. В понедельник представители ведомства собираются опечатать клуб, а материалы направят переданы в суд, чтобы привлечь компанию к административной ответственности.