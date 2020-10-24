Киргизия готова рассмотреть вопрос о расширении российской авиабазы Кант

В случае, если такое предложение поступит из Москвы или от ОДКБ, сказал агентству РИА Новости, министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев. Москва, по его словам, сыграла особую роль в период после выборов, когда в республике разгорелся политический кризис. В Бишкек в те дни приезжал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Министр добавил, что первый зарубежный визит и.о. президента Киргизии, премьер-министра Садыра Жапарова будет в Россию.
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