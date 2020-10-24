Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Лайнер выполнял рейс «Новосибирск-Москва», когда одному из пассажиров стало плохо на борту. Как рассказали агентству «Интерфакс» в экстренных службах. Самолет встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь, но спасти пассажира не смогли, он скончался, сказали в администрации аэропорта.