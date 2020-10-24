Митинг против масочного режима прошел в Красноярске

Акция не была согласованной, передает местный телеканал ТВК. В полдень в Сквере космонавтов в центральной части города собрались около 30 человек. Почти все участники, несмотря на призывы организаторов, пришли без защитных масок. Среди протестующих было много пенсионеров, которые находятся в группе риска. Митингующие уверены, что маски не помогают защититься от вирусов. Полиция никого не задерживала.