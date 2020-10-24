Протесты против ужесточения законодательства против абортов прошли в Польше

Сразу в нескольких городах на улицы вышли люди, которые выразили недовольство решением Конституционного суда республики. Он запретил прерывать беременность по причине необратимой инвалидности или неизлечимого заболевания плода. В Варшаве накануне вечером в шествии участвовали несколько тысяч человек. Как пишет сетевое издание DW, многие несли зажженные свечи и черные зонты. По сведениям «Польского радио», у дома, где живет лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, произошли стычки с полицией. Законодательство в отношении абортов в Польше считается одним из самых жестких в Европе.