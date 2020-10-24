Акция протеста началась в Минске

«Женский марш» проходит по проспекту Независимости в центре города. Участницы вышли с плакатами, флагами и красно-белыми зонтами. Очевидцы говорят, что по улице идут около двух сотен человек. Следом за колонной едут автобусы с силовиками. Среди участниц есть также задержанные.