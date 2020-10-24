От родителей не поступало жалоб после обморока ребенка во время школьного конкурса во Владикавказе – директор лицея

В республиканском физико-математическом лицее номер 2 Владикавказа во время проведения хорового конкурса на лучшее исполнение государственных гимнов один из школьников потерял сознание. Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ВРИО директора лицея Нелли Маргиева, ребенку оказана помощь, от родителей жалоб не поступало.

«У родителей нет претензий, это все анонимные письма, звонки. Мальчик упал в обморок, ему оказана помощь, мы следим с мамой, классный руководитель каждый день на связи, я вчера тоже лично звонила», — сказала она.

Н.Маргиева подчеркнула, что в учебном учреждении соблюдаются все необходимые санитарные нормы.

«Мероприятие было проведено со всеми требованиями СанПиН, дистанция была соблюдена, но бывает такое, что у некоторых детей случаются обмороки. За время учебного процесса с 1 сентября тоже детям становилось плохо, измеряем температуру, идут в медпункт, это обыденная жизнь школы. Этот мальчик не первый, не последний, с которым может произойти такая ситуация», — отметила она.

По сведениям «Радио Свобода», сразу нескольким ученикам лицея во Владикавказе стало плохо во время конкурса исполнения гимнов. По данным СМИ, в ходе конкурса один ученик упал в обморок, а еще несколько детей почувствовали недомогание. В начале октября похожий случай произошел в городе Великие Луки Псковской области. Там после школьной линейки госпитализировали 13 учеников с похожими симптомами – головокружение, тошнота, бледность. Начальник управления образования позже объяснила случившееся «торжественностью» мероприятия и тем, что на линейке «звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка».