В одном из лицеев Владикавказа после конкурса исполнения гимнов нескольких детей увезла скорая

Они оказались в полуобморочном состоянии.

В республиканском физико-математическом лицее номер 2 одному из учеников шестого класса стало плохо. Как сообщает «Радио Свобода», он потерял сознание и разбил себе зубы, упав на лицо, после чего у ребёнка начались судороги. После такого зрелища нехорошо почувствовали себя еще восемь детей из разных классов.

По данным «Радио Свобода», после этого случая родители подали несколько анонимных жалоб в различные государственные ведомства. В семьях считают, что в произошедшем виноваты преподаватели, которые допустили, чтобы дети несколько часов стояли голодными. Дело в том, что в лицее из-за коронавируса закрыта столовая.

В свою очередь завуч по воспитательной работе Раиса Пушкарь, которая организовала конкурс, в интервью радиостанции называла этот инцидент своей ошибкой. По её словам, дети любят этот праздник и руководство школы хотело скрасить им жизнь в условиях введённых из-за эпидемии ограничений.

Сейчас пострадавший ребёнок чувствует себя удовлетворительно. Руководство лицея предложило его семье компенсировать расходы на лечение зубов.

Несколько недель назад подобный инцидент произошел и линейке школе города Великие Луки. По словам начальника местного управления образования, там дети просто переволновались из-за торжественности мероприятия.