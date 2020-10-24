Ограничения из-за коронавируса ужесточают в столице Германии

Берлины впервые с начала пандемии должны будут носить маски не только внутри помещений, но и на открытом воздухе – рынках и десяти оживленных улицах. Кроме того, надевать маски нужно будет везде, где невозможно соблюдать дистанцию в полтора метра. В мероприятии на открытом воздухе не смогут участвовать более 25 человек и 10 в помещении.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан по возможности ограничить количество личных встреч и отказаться от путешествий.

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за последние сутки на 14 714, что примерно на 3 500 больше, чем днем ранее.