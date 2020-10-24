Губернатор Петербурга Александр Беглов перешёл на удалённую работу

Глава города будет соблюдать дистанционный режим из-за возможного контакта с заражёнными коронавирусом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов будет проводить все совещания по видео-конференц-связи для того, чтобы защитить здоровье участников встреч. Об этом рассказывает пресс-служба Смольного. В сообщении нет никаких подробностей о том, кто из людей, которые общались с губернатором, получил положительный тест на КОВИД-19.

Отметим, что заседания правительства Петербурга под председательством главы города и ранее проводили по видеосвязи; для участия в публичных мероприятиях губернатор использовал маску и перчатки, а отказ от средств защиты называл неуважением к людям. Добавлю, что в прошлом месяце Беглов около недели не появлялся на публике, а документы вместо него подписывал вице-губернатор Валерий Пикалёв. Позже Беглов объяснил своё отсутствие тем, что он во время зарядки повредил правую руку, которой подписывает бумаги.

Тем временем в Петербурге побили очередной рекорд по числу новых пациентов с КОВИД-19. По официальным данным коронавирус за последние сутки выявили у 713 человек.