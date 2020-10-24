Футбольному клубу «Спартак» разрешили провести матч с «Ростовом» при зрителях

Игра 13-го тура премьер-лиги должна пройти на домашней арене «красно-белых» 31 октября. При этом Роспотребнадзор ограничил число зрителей: не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер. В том числе маски и перчатки на болельщиках. Ранее сообщалось, что на стадионе «Открытие Арена» матчи будут проводиться без зрителей из-за выявленных нарушений.