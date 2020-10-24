Парламентские выборы стартовали сегодня в Египте

Первый тур голосования пройдет в 14 из 27 провинциях два дня. Нынешние выборы продут в новом формате на основе принятых поправок к закону о выборах. Так, почти половина депутатов будет избираться по системе закрытых списков. Остальные определены в результате голосования по индивидуальной системе, а 28 депутатов позднее назначит президент страны.

До этого парламентские выборы проходили в Египте 5 лет назад. Большинство мест в нём занимают сторонники действующего президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси.