Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о смерти 13-летнего гражданина России в Гяндже

Подросток был тяжело ранен во время обстрела города.

Россиянин 2007 года рождения умер сегодня в больнице, врачи не смогли ничего сделать. В городе Гянджа, который подвергся ракетной атаке, подросток гостил у своей тети. Как передает агентство ТАСС, ссылаясь на данные азербайджанской стороны, с территории Армении, были выпущены по меньшей мере две баллистические ракеты «Скад», они попали в центральные жилые кварталы.

Погибшего подростка похоронят в соответствии с православными традициями, посольству России об этом сообщили, рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. В целом ситуация в регионе остается напряженной. Министерство обороны Армении сообщило о боях в Карабахе на всех направлениях фронта. Глава МИД страны Зограб Мнацаканян заявил, что всего в результате конфликта 90 тысяч человек стали беженцами. В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявляет о стрельбе с территории Армении в Лачинском и Губадлинском направлениях. В Ереване эти обвинения называют абсурдными.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. Дважды в регионе объявлялось о режиме прекращения огня, однако обстрелы возобновлялись.