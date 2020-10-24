Следы ракетного топлива обнаружила группа исследователей в пробах воды от побережья Камчатки

О результатах экспертизы в интервью youtube-каналу «Редакция» рассказал геолог и экоактивист Георгий Каваносян.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов говорил, что в пробах воды нет гептила, а глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, что причиной гибели животных на Камчатке стал природный фактор, техногенная версия исключена. С такими выводами ранее согласился вице-президент РАН Андрей Адрианов.

Адрианов добавил, что в результате обследования погибших животных были обнаружены только беспозвоночные обитатели дна.