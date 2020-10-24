Сразу нескольким ученикам лицея во Владикавказе стало плохо во время конкурса исполнения гимнов

Как пишет американский сайт «Радио Свобода», мероприятие в физико-математическом лицее №2 организовали несмотря на пандемию коронавируса. В ходе конкурса один ученик упал в обморок, а еще несколько детей почувствовали недомогание. В начале октября похожий случай произошел в городе Великие Луки Псковской области.

Там после школьной линейки госпитализировали 13 учеников с похожими симптомами – головокружение, тошнота, бледность. Начальник управления образования позже объяснила случившееся «торжественностью» мероприятия и тем, что на линейке «звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка».