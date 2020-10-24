Суд во Франции приговорил студентку к условному сроку за одобрение убийства учителя под Парижем

Ее признали виновной в «оправдании терроризма». Студентка биологии теперь должна пройти полугодовую практику, на которой будет изучать основные ценности республики.

Сама подсудимая сказала на процессе, что раскаивается в содеянном. Он объяснила, что разместила пост в Facebook, «не подумав», передает сетевое издание DW. Убийство произошло в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Нападавший обезглавил учителя истории, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже подозреваемый был застрелен при задержании. По данным следствия, им оказался российский гражданин, выходец из семьи чеченцев.