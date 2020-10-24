Судан стал еще одним мусульманским государством, которое договорилось о нормализации отношений с Израилем

Переговоры проходили при посредничестве США. Американский президент Дональд Трамп тем временем сказал Конгрессу, что Судан должен быть вычеркнут из списка стран-спонсоров терроризма. Сейчас туда входят также Иран, Сирия и Северная Корея. По словам Трампа, также в ближайшее время еще минимум пять государств могут присоединиться к процессу нормализации отношений с Иерусалимом. В этом списке, есть Саудовская Аравия, утверждает глава Белого дома.

Ранее Израиль официально установил дипломатические отношения с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. До этого в списке арабских стран, с кем Иерусалим договорился о мире, были лишь Египет и Иордания.