Белорусская АЭС получила разрешение пуск первого энергоблока

В Госатомнадзоре республики сказали, что они рассмотрели результаты экспертизы документов, где обосновываются безопасность станции. Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту. На ней будут работать два энергоблока. Работами занимается российская компания «Атомстройэкспорт».