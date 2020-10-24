Лаборатория химфака МГУ обнаружила следы ракетного топлива в одной из проб, которую взяли у побережья Камчатки

Об этом рассказал журналист Андрей Пивоваров на своем канале в Youtube «Редакция».

В заключении, которое приводит он, говорится о том, что продукты распады ракетного топлива нашли в пробе воды из бухты Большая Лагерная. В начале осени стали поступать сообщения о массовой гибели морских животных у побережья Камтчаки. Экологи называли среди возможных причин загрязнения утечку топлива с ракетного полигона в Радыгино в 10 километрах от берега, однако его следов не обнаружили в пробах воды и грунта. Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов считает причиной токсичные водоросли.