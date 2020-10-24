РПЦ попросила передать церкви здания петербургского Музея городской скульптуры

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий направил письмо с просьбой губернатору города.

Чиновники не намерены передавать церкви здания музея городской скульптуры на территории Александро-Невской лавры, однако не исключают, что со временем церковь всё-таки получит его недвижимость. Об этом порталу «Фонтанка-ру» рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Кроме храмов РПЦ хочет забрать здания богадельни, певческого корпуса и участок на набережной реки Монастырки. Сейчас ими управляет Музей городской скульптуры Петербурга.

Елин отметил, что часть зданий по нормам передать невозможно, а часть — нецелесообразно. По его словам, в городском бюджете нет денег для того, чтобы построить или отремонтировать для музея новые помещения. Кроме того, в Благовещенской и Лазаревской церквях расположены надгробия. Это музейные экспонаты, которые нельзя ни передать, ни перевезти. Однако Елин не стал исключать вариант, при котором здания все же отдадут РПЦ.

Это не первая попытка церкви получить недвижимость петербургского музея городской скульптуры. Два года назад инициативу обсуждали в законодательном собрании, однако новых помещений для музея тоже не нашли.