Москва отвергает претензии Вашингтона к Научно-исследовательскому институту химии и механики

Американские власти накануне ввели против него санкции. В Вашингтоне считают, что институт может быть причастен к разработке вируса Triton, который атакует промышленные системы безопасности. По словам посла России в США Анатолия Антонова, Москва, в отличие от Соединенных Штатов, не ведет наступательные операции в информационном пространстве.

Президент Владимир Путин на этой неделе призвал начать диалог по киберпространству. Глава государства считает, что России, США и другим странам следует установить общие правила поведения в этой сфере и выработать механизмы контроля за их исполнением:

В октябре Минюст США предъявил обвинения в киберпреступлениях шести россиянам, которых считают причастными к серии кибератак. Россию же в Вашингтоне неоднократно называли причастной к вмешательству в ход американских выборов посредством кибератак.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагает выработать международный договор по кибербезопасности. Площадкой для этого может выступить Организация Объединенных Наций, говорится в статье по случаю 75-летия этой международной структуры. В публикации на сайте телеканала RT Медведев обвинил США и их союзников в односторонних агрессивных действиях.