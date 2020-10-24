В Москве в сентябре зафиксирована рекордная смертность

Однако ситуация по этому показателю лучше, чем весной.

За сентябрь в Москве умерли 11159 человек, это выше показателей августа. Так называемая у специалистов избыточная смертность в этом году в столице составила 14 тысяч 602 человека. Из них, по официальным данным, 5254 скончались от коронавируса. Это информация по ситуации на 1 октября. Отчетная статистика предоставлена вновь с задержкой на 2-3 недели. Ее обнародовали поздно вечером в пятницу, то есть в конце рабочей недели. При этом смертность в Москве в сентябре ниже, чем в мае, когда были зафиксированы самые высокие показатели с начала этого года.

Далее ситуация улучшилась, в июле и августе цифры несколько стабилизировались. Однако с наступлением осени вновь пошли вверх. Что касается сравнения с аналогичными показателями прошлых лет, то сейчас смертность в сентябре выросла почти на 15 процентов по сравнению с прошлым годом и в среднем более чем на 17,5 выше, чем в 2011 году. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в Москве от коронавируса скончались 63 человека.

В России от коронавируса за сутки умерли 296 человек.

Статистика департамента здравоохранения Москвы по смертности за сентябрь близка к реальности, сказал «Эху» демограф Алексей Ракша. Однако он опасается, что в последующие месяцы смертность от коронавирусной инфекции увеличится.

«Мой прогноз на октябрь неутешительный, по данным стопкоронавирус.рф, в октябре среднесуточное число умерших от ковида, видимо, в три или четыре раза превысит сентябрьские показатели. Исходя из этой пропорции, можно ожидать, что среднесуточная смертность в Москве будет средней между июньской смертностью и майской. Примерно в 1,5 раза выше, чем в прошлом октябре, в районе 15 тысяч. Это будет самый смертельный октябрь за последние десять лет, если не больше», — сказал он.

Демограф добавил, что в последующие месяцы смертность от коронавирусной инфекции будет только увеличиваться.

«Судя по динамике заболеваемости, смертность в ноябре будет еще выше, чем в октябре. Избыточная смертность в целом по России может составить 155 тысяч», — заключил он.

Весенние и летние значения, по мнению Алексея Ракши, в целом по России могут быть превышены в несколько раз.

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что серьезного ухудшения ситуации в столице нет. Об этом он говорил накануне.

Тем временем столичные чиновники рекомендовали московских храмам сократить число посетителей. А некоторые встречи проводить даже в интернете.

Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии приближается к 1,5 млн. За минувшие сутки было зафиксировано чуть более 16,5 тысяч. Накануне прирост составил более 17 тысяч. Общее число умерших от коронавируса в России, по данным оперативного штаба, приближается к 26 тысячам.