Министр спорта России Олег Матыцин назвал безобразием нападение на арбитра в Грозном

После матча молодежных команд «Ахмат» и «Спартак» неизвестный выскочил на поле и несколько раз ударил судью Богдана Головко. Глава минспорта сказал в эфире телеканала «Матч!», что подобные вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Тем временем в российской Премьер-лиге сказали, что совместно с Российским футбольным союзом они проведут расследование инцидента.

По данным руководств РПЛ, на судью напал представитель грозненского клуба. В самом клубе говорят, что это был болельщик. Администрация команды принесла извинения судье. Сам матч закончился со счетом 0:0.