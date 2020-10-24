Компании AstraZeneca и J&J возобновили испытания вакцин от коронавируса в США

Ранее тесты были приостановлены, в одном случае из-за побочного эффекта, а в другом – из-за болезни участника. Газета The Wall Street Journal пишет, что американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не нашло доказательств того, что причиной побочного эффекта стала именно вакцина. Но и не исключил этого полностью.

Обстоятельствами заболевания одного из волонтеров занимался Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований. Позже разработчики объявили, что эксперты не нашли никаких доказательств того, что именно экспериментальный препарат вызвал проблемы со здоровьем участника эксперимента.