Президент США Дональд Трамп планирует принять сегодня участие в досрочном голосовании на выборах главы государства

Ожидается, что сделает он это в штате Флорида, где располагается его частная резиденция. Досрочное голосование на участках здесь стартовало еще в понедельник. По подсчетам американского проекта «Выборы в США» более 35 млн американцев уже проголосовали досрочно по почте и более 15 млн отдали свой голос лично — на избирательных участках.