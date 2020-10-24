В Москве сентябрьская смертность от коронавируса оказалась выше, чем в августе

Инфекция стала основной причиной смерти 543 пациентов, что на 21% больше, чем месяцем раньше. Такие данные в пятницу вечером опубликовали на сайте департамента здравоохранения города. В целом же коронавирус был обнаружен у чуть более полтора тысяч умерших в столице в первый месяц осени, отметили представители мэрии. В департаменте здравоохранения в то же время подчеркнули, что сентябрьская статистика, даже предварительная, выглядит лучше июньской, когда коронавирус стал основной причиной смерти 1605 человек.

Всего, по данным официальной статистики, в Москве в сентябре скончались 11 159 человек. Эта цифра превышает средние данные по этому месяцу чуть более чем на 1 700 случаев.