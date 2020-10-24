Минпромторг на время отменяет требование регистрировать лекарства в системе Мониторинга движения препаратов

Работу платформы переводят в уведомительный режим, сказал глава ведомства Денис Мантуров. Он заверил, что никаких задержек с продажами препаратов не будет. Министр признал, что в этом вопросе остаются проблемы, они связаны в том числе с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

Накануне стало известно, что ведущие отраслевые объединения фармацевтического рынка пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на критическую ситуацию с маркировкой лекарственных препаратов. Из-за сбоев под угрозой оказалась своевременная поставка лекарств, говорится в обращении.

Проблемы в работе системы возникли с самого начала ее работы, сказала ранее «Эху» главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Полина Звездина.

Звездина в то же время призывает людей не поддаваться панике и не стараться закупить лекарства впрок.