В Сочи стартовал третий этап Кубка России по фигурному катанию

Сегодня комплекты наград разыграют мужчины и танцевальные дуэты, а девушки начнут борьбу за медали.

В Сочи представлен очень сильный состав спортсменов. Так, на участниц женского турнира приходится три золотые медали российских чемпионатов и две — европейских. За места на пьедестале будут бороться девушки, владеющие многооборотными прыжками — двукратная чемпионка страны Анна Щербакова и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также дебютантка взрослых соревнований Дарья Усачева. С ними попытаются конкурировать и другие фигуристки, среди которых еще одна чемпионка Европы — Софья Самодурова. Среди танцоров основной спор за медали ведут одна из самых опытных пар страны — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро и ребята, которые вместе катаются чуть более полугода — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Эти два дуэта после ритм-танца разделяет менее полутора баллов. Немногочисленный, но интереснейший состав в мужском одиночном разряде. После короткой программы в тройке лидеров пропустивший прошлый сезон двукратный чемпион России Михаил Коляда, действующий чемпион России и Европы Дмитрий Алиев и чемпион мира среди юниоров, вышедший в этом году а взрослый уровень Андрей Мозалев. Разница в баллах у ребят не слишком большая, поэтому фигуристов и их болельщиков сегодня вечером ждет чрезвычайно напряженная битва в произвольной.



Из-за пандемии коронавируса этап в Сочи проходит без зрителей. Трансляцию всех соревнований ведет сайт 1 канала, а женский турнир будет показан в телевизионном эфире.