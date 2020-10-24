По данным агентства ТАСС и газеты «Коммерсант», первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик покидает свой пост

Это может быть связано с общей кадровой политикой руководства ведомства.

Начальник Главного штаба войск национальной гвардии может быть снят с должности указом президента, назначает на этот пост также глава государства, сообщает источник агентства ТАСС, однако причину ухода не называет. Проект указа об отставке Сергея Ченчика уже готов, а в его подготовке участвовал глава Росгвардии Виктор Золотов, отмечает газета «Коммерсант». По ее информации, в документе сказано, что генерал-полковник освобождается от должности «в связи с организационно-штатными мероприятиями».

Издание связывает возможное увольнение 58-летнего Сергея Ченчика с продолжением кадровой политики в ведомстве. В июне прошлого года был отправлен в отставку другой первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов. Оба генерала были близко знакомы, неоднократно пересекались по службе и в 2016 году практически одновременно перешли на работу в Росгвардию.

Сергей Ченчик работает в органах внутренних дел с 2005 года, сначала был заместителем начальника оперативно-розыскного бюро МВД, а после руководил Главным управлением МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.