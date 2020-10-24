Генпрокуратура Азербайджана утверждает, что в Гяндже из-за ракетного обстрела погиб гражданин России

Ему было 13 лет. Он пострадал еще неделю назад, и умер в больнице несмотря на оказанную медицинскую помощь, добавили в ведомстве. Ранее Баку объявлял о том, что в результате ракетного обстрела 17 октября погибли 13 человек, более полусотни ранены. Власти Азербайджана обвиняют в обстрелах армянскую армию. В свою очередь Ереван обвиняет азербайджанские подразделения в обстрелах населенных пунктов в Нагорном Карабахе и гибели мирного населения.